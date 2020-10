Twee inbrekers opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt werden Tom Vierendeels

07 oktober 2020

17u43 1 Beersel Twee mannen zijn door de politie in Beersel opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt werden bij een inbraak. De bewoner zag de twee daders uit zijn woning lopen toen hij thuiskwam. Het gaat om twee minderjarige Brusselaars.

Een bewoner van de Denysstraat merkte op hoe twee personen maandagmiddag uit zijn huis liepen en alarmeerde onmiddellijk de politie. Het duo had zich toegang tot de woning verschaft door het schuifraam van de veranda open te breken om vervolgens ook het schuifraam van de keuken open te breken. De eerste verdieping werd vervolgens volledig doorzocht, maar hierbij werden ze opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoner.

Het duo sloeg langs de achterkant op de vlucht en klom over het hek om verder weg te lopen via een weiland. Politieploegen konden de twee inbrekers dankzij een goede persoonsbeschrijving alsnog arresteren. Ze werden voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel, maar het is niet duidelijk wat daar beslist werd.