Toneelkring Waaile van Dwoeurp op bezoek in ‘Bejaardentehuis De Toekomst’ Bart Kerckhoven

06 januari 2020

Toneelkring Waaile van Dwoeurp vond voor de jaarlijkse theatervoorstelling dit keer inspiratie in het rusthuis. De acteurs en actrices voeren het stuk ‘Bejaardenhuis De Toekomst’ op van de Nederlandse auteur Maurits Keyzer. Het verhaal speelt zich af in een pas gefusioneerd woonzorgcentrum. De bewoners van beide rusthuizen zijn van een totaal andere sociale klasse. Dat leidt tot heel wat conflicten en bovendien maakt de nieuw aangestelde directeur zich niet echt geliefd. Een vreemde bezoeker kan op de sympathie rekenen van beide kampen maar voert iets in zijn schild. Het stuk wordt opgevoerd in een regie van Eddy Romy. Jenny Marchal, Marc Slootmans, Kaat Dierckx, Gunter Basteleus, Edgard De Loor, Ingrid Praet, Julia Buelinckx, Lenny Swalens, William Versteldt, Rein Raes en Koen Beheydt vertolken de rollen. De opvoeringen vinden plaats in cultureel centrum de Meent in Alsemberg op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari om 20 uur en op zondag 26 januari om 15 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij de spelers en het bestuur maar ook in cultureel centrum de Meent zelf en krantenwinkel Carpe Diem. Meer info op www.waailevandwoeurp.be.