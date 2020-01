Tom en Greet openen Bistro Teirlinck en kiezen opnieuw voor de horeca: “Toen we de De Kastrolle sloten wisten we al dat we ooit opnieuw samen zouden werken” Bart Kerckhoven

14 januari 2020

14u25 0 Beersel Tom Van Der Mijnsbrugge (40) en Greet Heremans (38) openen volgende week hun nieuwe zaak Bistro Teirlinck in Beersel. Zeven jaar geleden koos het koppel voor hun gezin en trokken ze de deur van restaurant De Kastrolle in Halle achter zich dicht. “Die passie verlies je niet”, zegt Tom. “Nu de kinderen groter zijn begon het opnieuw te kriebelen.”

Elf jaar stond chef-kok Tom Van Der Mijnsbrugge achter het fornuis in De Kastrolle. Zijn vrouw Greet was de gastvrouw. De zaak draaide goed maar zeven jaar geleden zette het koppel een punt achter dat verhaal. “We sloten het restaurant vijf dagen voor ik van ons jongste dochtertje bevallen ben”, herinnert Greet zich. “We kozen voor ons gezin. Een restaurant samen runnen neemt enorm veel tijd in beslag. Het was toen de juiste beslissing.”

Tom ging aan de slag als tuinaannemer en Greet vond een job in kinderdagverblijf Pagadderke in Halle. De kinderen zijn intussen wat groter en nu begint het koppel dan toch aan een tweede horeca-avontuur. “Destijds was het al een uitgemaakte zaak dat we later samen opnieuw iets zouden doen. Normaal zouden we nog een paar jaar gewacht hebben maar plots kregen we de kans om in Beersel te starten. En die hebben we niet laten liggen.”

Het koppel legde het plan wel even voor aan de kroost en die reageerden enthousiast. En zo kan iedereen vanaf volgende week in het nieuwe Bistro Teirlinck genieten van de gerechten van Tom terwijl Greet opnieuw iedereen ontvangt. “We kiezen voor een bistro”, legt Tom uit. “Dat concept bestaat al jaren in Frankrijk en waait stilaan over naar hier. We serveren goede gerechten aan democratische prijzen en dat in een gezellig kader. De kwaliteit moet top zijn maar we willen het ook betaalbaar houden. De Franse keuken met Belgische invloeden wordt het uitgangspunt. Vlees en vis staat allebei op het menu net als twee vegetarische gerechten. Vroeger hielden restauranthouders daar amper rekening mee maar vandaag ben je als chef-kok echt wel verplicht om ook een lekker vegetarisch gerecht aan te bieden.”

Lokale naam

Bistro Teirlinck opent de deuren in het centrum op de plek waar tot vorig jaar het Argentijns restaurant Toma Maté gevestigd was. De naam van de zaak verwijst naar schrijver Herman Teirlinck. “We kregen al een telefoontje van het gemeentehuis”, zegt Tom. “Daar zijn ze blij dat we een lokale naam kozen. Onze bistro is gevestigd op het Herman Teirlinckplein en het huis van de schrijver is vlakbij. Het toont onze binding met de streek aan want we kiezen zoveel mogelijk voor streekproducten. We schenken biertjes van bijvoorbeeld De Herberg en als aperitief kan je proeven van Bzart van Oud Beersel. De buurt heeft op dat gebied zoveel te bieden.”

Beersel heeft ook een culinaire traditie want vandaag zijn er al een pak restaurants in het dorp en dat overtuigde Greet en Tom ook om de nieuwe zaak daar te openen. “Al van oudsher weten mensen dat er in Beersel lekkere restaurantjes zijn”, zegt Tom. “Er zijn heel wat toeristen die afzakken naar het Kasteel en dan nadien wat lekkers zoeken in het centrum. Met Bistro Teirlinck willen we een goede aanvulling zijn op het aanbod dat hier vandaag al te vinden is.”

Bistro Teirlinck opent op dinsdag 21 januari de deuren. Op dinsdag en woensdag is de zaak open van 12 uur tot 14 uur, op donderdag en vrijdag van 12 uur tot 14 uur en van 18 uur tot 21.30 uur en op zaterdag van 18 uur tot 21.30 uur. Meer info op www. Bistro-teirlinck.be.