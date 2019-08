Tiener verdacht van poging tot moord nadat hij inbrekers achtervolgt en ramt: “Ik duwde in paniek gaspedaal in” Tom Vierendeels

25 augustus 2019

22u15 16 Beersel De 19-jarige Francisco Da Silva riskeert voor de rechter te moeten verschijnen voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Hij zette zaterdagnacht de achtervolging in op drie inbrekers in Beersel, maar die hielden plots halt. “Ik reed in paniek tegen hun wagen omdat een van hen misschien naar een wapen wilde grijpen”, zegt hij. Het parket ziet het anders. Hij was in het bezit van een wapenstok en een mes. Het trio kon ontkomen.

De inwoners van de Batenborg werden rond 00.30 uur gewekt door klungelige inbrekers. “Blijkbaar hebben ze eerst nog rustig tegen mijn bestelwagen geplast”, zegt eigenaar Dave. “Al twee keer hebben ze een bestelwagen van mij leeggeroofd. Toen ik het tumult hoorde, dacht ik niet dat er iets erg aan de hand was, maar ik hoorde geroep en gescheld. Dan ben ik gaan kijken, maar iedereen was al weg.” Twee mannen hadden zich toegang verschaft tot de bestelwagen door een raam aan de bestuurderskant in te slaan. Vervolgens sloegen ze het ruitje naar de laadruimte in. Daarbij moet één per ongeluk op de toeter geduwd hebben.

Paniek

Hierdoor werd de hond van Francisco en zijn ouders gewekt. Renata Da Silva, de mama van de tiener, zag twee mannen aan de bestelwagen en ging zachtjes haar man wekken. Voor ze het besefte, stormde haar zoon blootsvoets en met enkel een pyjamabroek aan naar buiten. “Toen ik buitenkwam, liep de laatste dader richting de vluchtwagen”, doet de jongen het verhaal. “Ik zat hem achterna. Toen ze in hun rode Volkswagen met Franse nummerplaten sprongen ben ik naar mijn auto gelopen en zette ik de achtervolging in.” Die ging via de Menisberg en eindigde plots in de buurt van het kruispunt van de Ransberg met de Kesterbeeklaan. “Ze hielden halt en twee mannen liepen weg”, gaat Francisco verder. “De derde liep naar de achterkant van de wagen, in mijn richting. Had hij een wapen vast? Ging hij een wapen in de koffer nemen? Ik schoot in paniek en duwde het gaspedaal in. Ik botste tegen hun wagen die vervolgens weggeslingerd werd en zo de derde dader raakte. Die sloeg dan ook te voet op de vlucht.”

Vrij onder voorwaarden

Het parket Halle-Vilvoorde schetst de feiten anders. “Eerst volgde een aanrijding tussen beide wagens en vervolgens heeft hij bewust een van de vluchtende mannen aangereden”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau. Een verkeersdeskundige en het labo kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. “Hij was ook in het bezit van een wapenstok en een mes. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid voor poging tot moord en verboden wapenbezit.” De tiener werd uiteindelijk pas zondag na 15 uur onder voorwaarden vrijgelaten. Hij mag onder meer het huis niet uit tussen 22 uur en 6 uur en moet zich psychologisch laten begeleiden. “In het begin zei hij ook dat hij ze wilde doden, waardoor mogelijk sprake is van voorbedachtheid, maar alles wordt nog verder onderzocht”, gaat Blondeau verder. “De drie verdachten zijn kunnen ontkomen, maar ook hier gaat het onderzoek verder. De vluchtwagen zal onder meer onderzocht worden.”

Adrenaline

Francisco ontkent niet dat hij in eerste instantie zei dat hij ze wilde doden. “Maar dat was door de adrenaline op dat moment”, klinkt het. “Eigenlijk wilde ik ze niet aanrijden, maar wilde ik enkel de man die naar mij kwam afschrikken. Had ik ze willen doden, dan was ik wel ingereden op die twee anderen die over straat liepen. Een leven is een leven voor mij.” Francisco heeft trouwens proeven afgelegd om politieagent te worden, maar zakte voor een test. De ouders van de jongen blijven achter hem staan. Volgens hen heeft hij niks verkeerd gedaan en handelde hij uit zelfverdediging en in paniek.

Inbraakgevoelig

Dave, de eigenaar van de bestelwagen, is nog tot 4 uur blijven rondrijden om te kijken of de daders er niet waren. Hij kreeg daarbij ook hulp van onder meer buurman Georges Van Delft. “Ik begrijp het allemaal wel”, zegt Georges. “In twee jaar tijd gebeurden hier in dit stuk van de straat al tien inbraken en pogingen, zowel in auto’s als in woningen. Er werden er al twee of zelfs drie keer getroffen. Iedereen is het hier beu. Er wordt wel aangifte gedaan bij de politie, maar daar hoor je achteraf niks meer van.” Dave zelf nuanceert de actie wel: “Voor mij is materiaal maar materiaal. Daarvoor moet je geen kogel door je hoofd riskeren. De vader van Francisco zegt dat iedereen gewoon van andermans spullen moet blijven en ik snap hem wel. Voor mij handelde de buurjongen ook gewoon uit zelfverdediging.” De buren gaan hun vraag om camerabewaking in de straat nog eens stellen aan het gemeentebestuur.