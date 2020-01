Te koop: Oud gemeentehuis van Beersel moet 375.000 euro opbrengen Bart Kerckhoven

07u52 0 Beersel Het voormalige gemeentehuis van Beersel staat te koop. Het pand op de Hoogstraat moet het gemeentebestuur 375.000 euro opbrengen.

Het statige gebouw op de Hoogstraat dateert uit de achttiende eeuw en was oorspronkelijk een pastorie. In de jaren zestig werd het pand ingericht as gemeentehuis. In 1965 wilde men het mooie gebouw nog slopen om het dorpsplein te vergroten maar die plannen werden afgevoerd. Later verhuisden de gemeentediensten naar het Rondenbosdomein en palmde Bpost een deel van het gebouw in als postkantoor.

Het gebouw staat op de inventaris van Onroerend Erfgoed en is niet beschermd. “Dat betekent dat er toch wel mogelijkheden zijn voor kandidaat-kopers”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Het gebouw slopen mag wel niet maar verder kan alles. Een restaurant, een bed and breakfast of een kantoor zijn maar enkele van de opties maar ook voor wie graag ruim woont kan dit een mooie kans zijn.” Wie geïnteresseerd is kan alle informatie vinden hier vinden.