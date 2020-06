Tafeltennisclub Beersel grijpt alweer naast titel in eerste afdeling: “Poulidor van het tafeltennis maar volgend jaar is het aan ons” Bart Kerckhoven

12 juni 2020

14u54 2

Tafeltennisclub Beersel greep naast de titel in de eerste afdeling van tafeltennisfederatie Sporta. Door de coronacrisis besliste de federatie om de tussentijdse rangschikking als definitief te beschouwen en dus zullen we nooit weten of TTB de kampioenstitel nog had kunnen afsnoepen van TTC Dilbeek die nu mag vieren. Bij Tafeltennisclub Beersel nemen ze hun tweede plaats in de rangschikking filosofisch op want het is al het tweede jaar op rij dat de club zich tevreden moet stellen met die tweede plek in het klassement. “We worden stilaan de Poulidor van de tafeltennisfederatie, de eeuwige tweede”, zegt clubvoorzitter Klaas Slootmans. “Maar weinigen weten dat Poulidor ook tal van grote klassiekers won zoals Milaan-San Remo en de Dauphiné Libéré. Volgend jaar is het aan ons. Driemaal is scheepsrecht.”