Tachtig kinderen amuseren zich tijdens Beerselse sportweken in Vogelenzang Bart Kerckhoven

18 augustus 2020

Tachtig kinderen amuseerden zich de voorbije weken tijdens de Sportweken in Beersel. De sportkampen werden in de gemeente zoals elk jaar georganiseerd maar dit keer wel met bijzondere aandacht voor de coronaregels. Kinderen van 7 tot en met 15 jaar konden er bekende en nieuwe sporten ontdekken. Alles vindt in en rond sportcomplex Vogelenzang plaats in Lot, waar genoeg ruimte was om de kinderen in verschillende bubbels te laten spelen. Nu vrijdag eindigt het laatste kamp en kan iedereen nog even uitrusten voor het nieuwe schooljaar start.