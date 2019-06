Supervrijwilliger en Natuurpunt-voorzitter Piet Onnockx gehuldigd met ‘Cultuur op Spoor’-prijs Bart Kerckhoven

18 juni 2019

05u12 0 Beersel Piet Onnockx kreeg dit jaar de ‘Cultuur op Spoor’-prijs waarmee de cultuurraad sinds 2012 mensen huldigt die zich in de gemeente verdienstelijk maken op cultureel of sociaal vlak.

In 1977 werd Piet Onnockx natuurgids en sindsdien zet hij in als vrijwilliger voor de Beerselse natuur. Ook als zanger bij het Sint-Ceciliakoor van Dworp is hij al jarenlang een vaste waarde. Met de vereniging Natuurpunt Beersel, waarvan Piet in 1992 voorzitter is geworden, werden verschillende waardevolle natuurreservaten aangekocht. Zo staat Natuurpunt Beersel in voor het beheer van het Kesterbeekmoeras, de Rilroheide en de Weikes.

Als voorzitter van de milieuraad lag hij mee aan de basis van het landschapsproject Land van Teirlinck. Hij is ook aan de slag als vrijwilliger bij de Natuur- en milieu-educatieve dienst (NME) van Destelheide, als natuurgids en paddenstoelenkenner in het provinciedomein van Huizingen en hij organiseert ook de natuurstages voor kinderen met Natuurpunt Beersel tijdens de zomervakanties.

Onnockx kreeg eerder al voor zijn inzet de Groene Pluim-prijs en mag zich ook ereburger noemen van Beersel. De ‘Cultuur op Spoor’-prijs werd uitgereikt tijdens het vrijwilligersfeest van Beersel dat plaats vond op het provinciedomein in Huizingen.