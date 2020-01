Steenweg naar Halle even afgesloten tijdens spitsuur door schouwbrand Bart Kerckhoven en Wim De Smet

28 januari 2020

17u20 15

De Steenweg naar Halle was dinsdagavond meer dan een uur afgesloten voor alle verkeer in Alsemberg. Dat kwam door een schouwbrand in een huis langs de steenweg. Omstreeks 16.30 uur werden de hulpdiensten verwittigd. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de brand te blussen. Dat lukte zonder veel problemen. Een deel van de schoorsteen werd afgebroken maar in het huis was er amper schade. Net voor 18 uur kon de steenweg opnieuw open.