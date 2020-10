Spreuken in het straatbeeld doen Beerselaars nadenken over eigen mentale gezondheid Bart Kerckhoven

06 oktober 2020

Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg prijken op openbare gebouwen, in scholen en bij handelaars in Beersel verschillende spreuken op ramen en muren. De gemeente wil de aandacht vestigen op het belang van veerkracht en de mate waarmee we kunnen omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen en tegenslagen in het leven. De spreken moeten dan weer een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers toveren en ons doen nadenken over onze eigen mentale gezondheid. “Het leven zoals we het kennen, wordt dit jaar serieus op zijn kop gezet door het coronavirus”, laat het gemeentebestuur nog weten. “Voor veel mensen gaat dit gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het heeft bijgevolg niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekerheid goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal.”