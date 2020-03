Sportverenigingen sneller erkend en organisatoren krijgen bijzondere subsidie Bart Kerckhoven

06 maart 2020

09u35 0 Beersel Een sportvereniging zal voortaan in Beersel sneller erkend kunnen worden en organisaties kunnen rekenen op extra subsidies bij sportmanifestaties in de gemeente. De gemeenteraad keurde de aanpassingen goed in het erkenningsreglement.

Eén van de belangrijkste aanpassingen in het erkenningsreglement van de sportverenigingen is dat nieuwe verenigingen geen werkingsverslag meer van het afgelopen jaar moeten voorleggen. De erkenning gebeurt door het schepencollege op advies van het coördinatieteam van de sportraad.

“Er is nu vereenvoudiging en duidelijkheid”, zegt schepen van Sport Elsie De Greef (N-VA). “ Nu staat in het reglement wat het voordeel is om erkend te zijn. Nieuwe verenigingen moeten ook geen wachttijd meer doorlopen om erkend te worden en dat we maken een uitzondering voor internationale tornooien en wedstrijden maar alle andere communicatie moet wel in het Nederlands gebeuren.”

Sportorganisaties

Ook sportorganisaties kunnen voortaan op steun rekenen dankzij een nieuw erkenningsreglement. “We willen mensen stimuleren om iets te organiseren als vzw”, zegt De Greef. “Dat zijn vandaag verenigingen zoals Classica Elsemaa en AMC De Toekomst Dworp. Maar we denken ook aan een vereniging die een koers op ons grondgebied wil organiseren. Zij zijn weken bezig met hun sportevenement en we vinden dat ook zij recht hebben op een bijzondere subsidie en in aanmerking moeten komen voor het gunsttarief voor de huur van gemeentelijke accommodaties.”