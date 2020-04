Soroptimist Club Beersel helpt schoolgaande kinderen in deze coronacrisis met laptops Amber Gys

26 april 2020

10u31 0 Beersel Soroptimist Club Beersel helpt de schoolgaande kinderen van Beersel door laptops te schenken. Firma Realdolmen zorgde ervoor dat zeven laptops technisch in orde stonden zodat ze erna geschonken konden worden.

Soroptimist International is een NGO die opkomt voor kinderen en vrouwen. De acties van Club Beersel zijn erop gericht om de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen te verbeteren op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Veel kinderen hebben geen toegang tot internet of beschikken niet over een laptop, Club Beersel wou hier een handje bij helpen. Het OCMW, de dienst Onderwijs en de directies van de scholen gaven eerder al aan dat zeven laptops nodig waren.

“We gingen op zoek naar en snelle en praktische oplossing. Na wat speurwerk kwamen we bij de firma Realdolmen terecht. Ons project en de werking van Soroptimist werden aan de verantwoordelijken van Realdolmen door Danny Matton, een medewerker, voorgesteld”, laat Club Beersel weten. “Realdolmen verklaarde zich op Paasmaandag bereid om onze actie te ondersteunen en heeft aangeboden de laptops niet alleen technisch op punt te stellen, maar deze ook gratis te schenken.”