Sluipverkeer aan banden gelegd: Haakstraat wordt vanaf 19 augustus eenrichtingstraat Bart Kerckhoven

16 augustus 2019

14u13 0 Beersel Het sluipverkeer in de buurt van Kesterbeekbos in Dworp wordt aan banden gelegd. Het gemeentebestuur van Beersel voert eenrichtingsverkeer in op de Haakstraat.

Gemotoriseerd verkeer wordt enkel nog toegelaten in de richting van Halle. Fietsers en bromfietsers met een bromfiets klasse A mogen wel nog in beide richtingen door de straat rijden. “De verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Haakstraat en omgeving staat reeds geruime tijd onder druk omwille van sluipverkeer en onaangepast rijgedrag. Na een verkeersonderzoek en overleg met een afvaardiging van de betrokken bewoners en de stad Halle werd afgesproken dat een beperkt eenrichtingsverkeer in het weggedeelte van de Haakstraat tussen de Fazantenlaan en de Winkelaar wordt ingevoerd”, laat het gemeentebestuur van Beersel weten in een persbericht. De nieuwe maatregel wordt vanaf 19 augustus ingevoerd. Het gaat om een proefproject dat tot 4 mei zal lopen. Dan wordt alles geëvalueerd.