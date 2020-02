Slinkse dief slaat meermaals toe in bankkantoor: 45.000 euro buit Wouter Hertogs

24 februari 2020

11u10 0 Beersel Een Noord-Afrikaanse dertiger riskeert 3 jaar cel voor verschillende diefstallen van bankkaarten. In totaal maakte de man twee klanten een kleine 45.000 euro afhandig.

De man sloeg een eerste keer toe op 23 maart 2017, in een bankkantoor in Beersel. Hij stak zijn bankkaart in een terminal maar naar eigen zeggen werkte de terminal niet. De vrouw die achter hem stond wilde niettemin zien of het bij haar zou lukken en ze stak haar bankkaart erin. Op dat moment leidde de man haar af en slaagde er op slinkse wijze in haar bankkaart eruit te nemen. Zij dacht dat de kaart ingeslikt was en verliet het kantoor. Natuurlijk had hij ook aandachtig gekeken toen ze haar code had ingetikt waardoor hij daarna zelf geld kon afhalen...met haar kaart. Ook stortte hij geld van haar spaarrekening op haar zichtrekening. Dit scenario herhaalde zich bij een andere klant en ook nu kon hij met succes de bankkaart bemachtigen. De diefstallen hadden een groot gevolg voor de slachtoffers. “Van het eerste slachtoffer kon hij 14.828 euro afhalen. Het tweede verloor 29.992 euro”, aldus het parket.

Het onderzoek spitste zich toe op de camerabeelden van de betrokken bank. Hier was te zien hoe hij eerst zelf een prepaid-kaart in de gleuf had gestoken, om te ensceneren dat hij zelf geld wilde afhalen. “Deze bleek te staan op naam van Karim M. Diezelfde kaart werd dezelfde dag gebruikt om een kamer van een hotel te boeken. Ook dit gebeurde op naam van Karim M. “Die M. bleek een oude bekende te zijn. Hij heeft al een vol strafregister. Hierop ook meerdere gelijkaardige diefstallen”, aldus het parket. Uitspraak op 19 maart. beer