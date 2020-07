Slechts één op drie baby’s in Beersel groeit op in Nederlandstalig gezin: Vlaams parlementslid luidt alarmbel Bart Kerckhoven

18 juli 2020

11u46 0 Beersel In 32,5 procent van de Beerselse gezinnen waar vorig jaar een kind geboren werd spreekt men nog Nederlands. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) is bezorgd over dat cijfer.

Kinderen worden in Beersel vooral geboren in Franstalige gezinnen want in 49,8 procent van de gezinnen spreekt men Frans. De top drie wordt vervolledigd door Russisch-, Pools- en Roemeenssprekende inwoners. Volgens Slootmans lag het cijfer voor de Nederlandstalige gezinnen nog nooit zo laag. “Op amper dertien jaar tijd zijn we onze meerderheidspositie hopeloos verloren”, zegt Slootmans. “Op vlak van bevolkingssamenstelling begint Beersel steeds meer op Brussel te lijken.”

Slootmans becijferd ook dat één op zes kinderen opgroeit in een gezin waar geen Frans of Nederlands gesproken wordt. “Het gevolg is dat intussen bijna een derde van de Beerselse bevolking van vreemde herkomst is. In deelgemeente Lot zelfs bijna de helft”, aldus het parlementslid dat maatregelen vraagt om op vlak van woon- en immigratiebeleid om de internationaliseren te stoppen.