Sint-Victor Alsemberg ontvangt meer dan 100.000 euro voor verbouwingswerken Amber Gys

26 augustus 2020

19u42 0 Beersel Goed nieuws voor de Vrije Basisschool Sint-Victor in Alsemberg (Beersel). De school ontvangt van Vlaanderen een subsidie van 100.111,44 euro voor het vernieuwen van de bestaande riolering.

Vlaanderen investeert een totaal van 24 miljoen euro in 193 Vlaamse scholenbouwprojecten. “Leerlingen en leerkrachten keren na een welverdiende zomervakantie weer naar de klas. Meer dan ooit is gebleken dat een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur broodnodig is”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. “Het is niet omdat de klassen en de schoolgebouwen tijdens de zomer leegstaan dat we niet verder bouwen aan de toekomst. Zo krijgt de Vrije Basisschool Sint-Victor in Alsemberg een subsidie van 100.111,44 euro voor het vernieuwen van de bestaande riolering.

De gemeentelijke Basisschool van Sint-Genesius-Rode krijgt ook een groot bedrag uit de subsidiepot, de school ontvangt maar liefst 1.092.104,71 als promotieovereenkomst voor de nieuwbouw van een basisschool.