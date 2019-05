Siemens zet deuren open voor blokkende studenten: “Werknemers kunnen oogje in het zeil houden tijdens blokperiode van kinderen” Bart Kerckhoven

28 mei 2019

13u26 0 Beersel Het bedrijf Siemens in Huizingen zet de deuren van de coworkingsruimte open voor studenten in de blok. De studenten kunnen in mei en juni in alle rust studeren en de toegang is gratis.

Cowork Siemens opende vorig jaar de deuren in de vestiging langs de Guido Gezellestraat en in december waren er voor het eerst blokkende studenten welkom. “Studenten zijn de professionals van de toekomst”, legt projectleider Tanguy Rouyer van Cowork Siemens uit. “Het maakt ook het leven van onze eigen werknemers wat makkelijker. Zij kunnen zoon- of dochterlief meebrengen naar het werk en zo een oogje in het zeil houden tijdens de blokperiode.”

De studenten kunnen in Cowork Siemens terecht in mei en juni. Ze krijgen toegang tot het wifi-netwerk en er wordt koffie en water voorzien. De toegang is gratis. “Siemens koestert een lange traditie van samenwerken met studenten. Jaarlijks lopen verschillende studenten stage bij Siemens in het kader van duaal leren. Hopelijk kan onze omgeving hen stimuleren én inspireren om er extra hard tegenaan te gaan”, aldus Tanguy Rouyer.

Alle studenten zijn welkom en dus niet alleen kinderen van werknemers. Wie er wil blokken, moet zich wel vooraf inschrijven via deze link. De studenten hoeven niets te betalen.