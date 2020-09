Seniorencampus Qaly krijgt nieuwe naam na overname door zorgbedrijf Bart Kerckhoven

09 september 2020

Het woonzorgcentrum Qaly in Alsemberg is overgenomen door het zorgbedrijf Orelia. Daardoor verandert de naam van het rusthuis in Orelia Ter Beuken, een suggestie van Michel Deprets, één van de bewoners. Qaly werd bedacht en gerealiseerd door de Beerselse onderneemster Lieve Verplancke die met haar seniorencampus wilde afstappen van de klassieke aanpak in een woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum op de hoek van de Beukenbosstraat en de Alsembergsesteenweg opende in 2016 de deuren. De bewoners van Qaly zullen weinig merken van de veranderingen. Op 1 juli nam Orelia Zorg Qaly over maar de medewerkers kunnen wel aan de slag blijven. “De naam van onze seniorencampus verandert wel, maar de filosofie van Qaly blijft”, zegt directeur Peter Musch. “Samen met de medewerkers hebben we al veel bereikt. We gaan op dat elan verder.”