Schepen van Beersel Gilbert Wouters overleden Amber Gys

08 maart 2020

17u04 0 Beersel Beerselse schepen Gilbert Wouters is overleden. Hij zetelfde sinds eind 2019 als onafhankelijke in het schepencollege van Beersel.

De schepen was jarenlang actief in de politiek als gemeenteraadslid en schepen voor Open VLD. Na een breuk eind 2019 met de partij, zetelde hij als onafhankelijke schepen. Zijn familie kondigde zondagmiddag via Facebook zijn overlijden aan.