Schepen reageert na breuk met Open Vld Beersel: “Het vertrouwen is weg en dus trek ik mijn conclusies” Bart Kerckhoven

25 december 2019

08u39 0

Schepen Gilbert Wouters zetelt voortaan als onafhankelijke en reageert voor het eerst op zijn beslissing. “Ik heb het bestuur van Open Vld maandagavond op de hoogte gebracht van mijn beslissing”, zegt Wouters. “Het vertrouwen is weg dus trek ik mijn conclusies. Ik ben geen politicus die vaak staat te roepen en probeer vooral in stilte mijn job te doen maar als dat niet langer lukt door de inmenging van anderen moet je een beslissing durven nemen.” Volgens Wouters moeide het Open Vld-bestuur zich te veel met zijn beleid. “Als schepen moet je al veel vergaderen maar als je bestuur dan ook nog eens apart verschillend vergaderingen organiseert over dezelfde onderwerpen dan wordt het veel. Ik ben geen schepen geworden om zeven heren te dienen. Ik blijf wel liberaal en dus ook lid nationaal van Open Vld. Ik heb de collega’s van het schepencollege ingelicht en zij zien geen probleem. Ik blijf lid van de meerderheid. Ik zal dus blijven verder werken.”