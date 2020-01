Russische ‘furie’ maakt het wel heel bont in het Kasteel van Beersel WHW

15 januari 2020

20u44 0 Beersel Een Russische vrouw riskeert 3 maanden cel voor weerspannigheid; Ze was samen met drie anderen over de hekken van het kasteel gekropen. Toen de politie tussenkwam reageerde ze enorm agressief.

Samen met haar vriend en twee andere landgenoten wilde ze op 22 april 2018 haar verjaardag vieren in het Kasteel. Dat het al nacht was en het domein afgesloten was deerde haar niet. Samen met haar partner en twee andere vrienden klom ze over de hekken en ontkurkte ze een fles champagne. Omwonenden waren ondertussen echter wakker geworden van het kabaal en verwittigden de politie. “Deze maanden hen aan het terrein te verlaten maar hierbij kwam ze ten val. De vier indringers waren dan ook stomdronken”, aldus het parket. Hierna kwam het tot een hoogoplopende discussie met de agenten. “Mevrouw keilde de fles champagne tegen de grond en toonde zich eerst verbaal en dan fysiek agressief tegenover de agenten”, aldus het parket.

Toen agenten haar identiteitsdocumenten vroegen weigerde ze dit te geven. Uiteindelijk deelde ze enkele stampen en slagen uit. Hierop besloten de agenten haar te arresteren maar dit verliep niet van een leien dakje. “Ze trachtte een agent te bijten maar deze kon haar nog net op tijd wegduwen. In de combi spuwde ze meermaals naar de chauffeur. Ze moest de hele rit in een knelgreep gehouden worden om erger te voorkomen”, schetste de procureur de feiten. Ook voor de rechter toonde ze zich van haar slechtste kant. Ze fulmineerde in haar moedertaal dat ze niets had gedaan en dat de agenten har mishandeld hadden. “Mevrouw bewijst hier dat ze een echte furie is”, stipte de advocaat van de agenten, die zich burgerlijke partij gesteld hadden, aan. Uitspraak op 12 februari.