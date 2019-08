Rommelmarkt Huizingen krijgt af te rekenen met wisselvallig weer Bart Kerckhoven

15 augustus 2019

De standhouders op de rommelmarkt en braderie in Huizingen kregen donderdag af te rekenen met erg wisselvallig weer. In de voormiddag waren al enkele buien en een stevige wind spelbreker en de zon scheen maar zelden door de wolken. Verschillende standhouders daagden zelfs niet eens op maar later op de dag steeg de temperatuur toch een paar graden en beslisten heel wat mensen om toch af te zakken naar Huizingen.