Rommelmarkt Huizingen blijft succes: Standhouders kunnen voortaan plekje reserveren Bart Kerckhoven

07 augustus 2019

11u08 3 Beersel De rommelmarkt in Huizingen is één van de grootsten in de streek en vindt dit jaar voor de tweeëndertigdste keer plaats. Op 15 augustus worden alweer meer dan vijfhonderd standhouders verwacht. Voor het eerst worden vaste plaatsen toegewezen en kan er vooraf gereserveerd worden.

De rommelmarkt in Huizingen lokt elk jaar duizenden bezoekers. En dus zijn de plekjes op de brocante erg gegeerd. Al voor 6 uur staan meestal de eerste standhouders aan te schuiven om zeker te zijn dat ze een mooie plek hebben op het parcours. Om die opbouw van de rommelmarkt ’s ochtends vlotter te laten verlopen zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. “Onze rommelmarkt is bekend ver buiten onze grenzen”, laat het bestuur weten. “Dat hebben we vorig jaar gemerkt en dus moesten we maatregelen nemen. Daarom wijzen we nu vaste plaatsen aan en kan er gereserveerd worden om zo een beter overzicht te krijgen.”

Vorig jaar waren er 530 standhouders present. “De nieuwe ingang voor de standhouders ligt aan het begin van de Oudstrijdersstraat en het kruispunt met de Guido Gezellestraat. De straat zal er verdeeld zijn in twee stroken. Zo kan iedereen vlot op het parcours geraken.” De marktkramers kunnen vooraf contact opnemen via inforommelmarkthuizingen@gmail.com en wie zijn spullen wil verkopen kan reserveren via de site www.rommelmarkthuizingen.be. De betaling gebeurt na het inschrijven via de website. Een staanplaats kost 11 euro en er wordt 2 euro terug betaald als de plaats proper achtergelaten wordt. Die terugbetaling gebeurt aan de stand op het plein in Huizingen. Een deel van de opbrengst gaat opnieuw naar het goede doel. Er werd ook opnieuw voor animatie gezorgd. Dit keer zorgt Discobar Jean-Claude vanaf 13 uur tot 19 uur voor ambiance op het plein. De rommelmarkt zelf vindt plaats van 8 uur tot 17 uur.

Intussen is er ook een wissel in het bestuur gebeurd. Annick Wittevrongel heeft de fakkel als voorzitter doorgegeven aan Christophe Arnoys. Zij zal de huidige ploeg wel blijven bijstaan met advies.