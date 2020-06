Roemeen slaat landgenoot hoofd in, slachtoffer overleeft ternauwernood: 40 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

12u34 0 Beersel Een Roemeen die in Lot een landgenoot het hoofd zou ingeslagen hebben met een ijzeren staaf. riskeert 40 maanden cel. De man was in april al bij verstek veroordeeld, maar kon intussen opgepakt worden en tekende verzet aan. Volgens zijn advocaat heeft hij nooit met een ijzeren staaf geslagen, maar het parket wijst op camerabeelden die het tegendeel zouden aantonen.

Het onderzoek begon toen een Roemeense man, F., zich op 28 september 2018 aanbood in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle met een gapende hoofdwonde. De artsen stelden ook een zware schedelbreuk vast, die levensbedreigend was, en verwittigden de politie. F. en zijn partner hadden immers verklaard dat ze het bij een schroothandelaar in Lot aan de stok hadden gekregen met een landgenoot. Uit de bewakingsbeelden die de politie bij de schroothandelaar in beslag nam, bleek dat het koppel er inderdaad was aangesproken door een andere Roemeense man, A. Na een woordenwisseling had F. A. een klap in het gezicht gegeven, waarna die laatste met een ijzeren staaf op het hoofd van zijn tegenstrever zou geslagen hebben. De twee gingen nog even op de vuist, waarbij A. F. verschillende kopstoten gaf, alvorens de twee kemphanen gescheiden werden. De advocaat van A. pleitte maandag dat zijn cliënt nooit een ijzeren staaf had gehanteerd: “Hij heeft wel een klap gegeven waardoor het slachtoffer met zijn hoof tegen een wagen is gebotst”. Het parket wees op de camerabeelden, die dat verhaal zouden ontkrachten. “A. beweert dat de ruzie om een schuld van 100 euro ging, terwijl het volgens F. over de verkrachting van een meisje ging”, zei de procureur. “Dat mensen hun ruzies onderling willen oplossen tot daaraan toe, maar dit soort geweld is onaanvaardbaar.” Uitspaak op 22 juni.