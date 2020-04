Roemeen die landgenoot een schedelbreuk slaat met ijzeren staaf krijgt 40 maanden cel voor poging doodslag Wouter Hertogs

20 april 2020

14u31 0 Beersel Een Roemeense man die een landgenoot in september 2018 het hoofd had ingeslagen met een ijzeren staaf is veroordeeld tot 40 maanden cel. Het slachtoffer liep een zware hoofdwonde en een schedelbreuk op. De juiste reden voor het conflict tussen beiden is nooit duidelijk geworden. Slachtoffer en dader daagden niet op in de rechtbank.

Het onderzoek begon toen F. zich op 28 september 2018 aanbood in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle met een gapende hoofdwonde. De artsen stelden ook een levensbedreigende schedelbreuk vast en verwittigden de politie. F. en zijn partner hadden immers verklaard dat ze het bij een schoothandelaar in Lot aan de stok hadden gekregen met een landgenoot. Uit de bewakingsbeelden die de politie bij de schroothandelaar in beslag nam, bleek dat het koppel er inderdaad was aangesproken door een andere Roemeense man, A. Na een woordenwisseling had F. A. een klap in het gezicht gegeven, waarna die laatste met een ijzeren staaf op het hoofd van zijn tegenstrever had geslagen.

De twee gingen nog even op de vuist, waarbij A. F. verschillende kopstoten gaf, alvorens de twee kemphanen gescheiden werden. Zowel F. als A. werden door de politie verhoord maar legden uiteenlopende en tegenstrijdige verklaringen af over de aanleiding voor hun conflict. “F. deelde weliswaar de eerste klap uit, maar de reactie van A. was allesbehalve proportioneel”, klonk het aan de zijde van het parket. “Van wettige zelfverdediging is dus geen sprake.” De rechter volgde deze redenering en veroordeelde hem voor poging doodslag.