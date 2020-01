Rijverbod met uitstel voor landbouwer: fietser lag 4 dagen in coma na aanrijding met tractor Bart Kerckhoven

08 januari 2020

12u25 0 Beersel Een bestuurder van een tractor die in Lot vorig jaar botste met een fietser kreeg een milde straf van de politierechter in Halle. De fietser lag na het ongeluk vier dagen in coma en verloor zijn onderarm. “De gevolgen waren zwaar maar de oorzaak van dit ongeluk was niet het rijgedrag van de landbouwer”, pleitte de advocaat van de man.

De landbouwer reed op 4 september in Lot van zijn oprit aan de Laaklinde in de Beerselse deelgemeente Lot toen fietser J.D. net voorbij reed op het fietspad. De fietser probeerde de tractor te ontwijken maar raakte de landbouwmachine en kwam zwaar ten val. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria en lag vier dagen in een coma. Zijn onderarm moest geamputeerd worden. Nadien moest hij verder herstellen in het Universitair Ziekenhuis in Jette.

Spijtig ongeval

De landbouwer werd vervolgd voor het veroorzaken van het ongeluk. “Maar dit is echt een spijtig ongeval”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt reed met de tractor van de oprit en zag die fietser niet aankomen. Toen hij de man zag was het al te laat en is hij meteen gestopt. In het verleden werd al aan de gemeente gevraagd om er een spiegel te hangen zodat er meer zicht is op het verkeer op de straat maar blijkbaar kan dat zomaar niet. Het is een ongeval waar heel wat tegenslag en pech bij kwam kijken.”

Volgens de advocate van de burgerlijke partij had de tractorbestuurder best wel voorzichtiger kunnen zijn. “De tractor kwam meer dan tachtig procent over het fietspad tot stilstand”, vertelde ze. “De vraag mag best gesteld worden of dit ongeluk vermeden had kunnen worden.”

Het ongeval had familiaal, financieel en psychologisch heel veel gevolgen voor mij. Van het ongeluk herinner ik me weinig maar ik weet wel dat ik zelf daar enorm voorzichtig ben omdat het fietspad er in erg slechte staat is. Slachtoffer J.D.

Slachtoffer J.D. was aanwezig op de zitting en vertelde over de impact van het ongeluk op zijn leven. Hij had op het moment van het ongeval een hoge functie met de NAVO en was in het kader van zijn job op weg met de fiets. “Het ongeval had familiaal, financieel en psychologisch heel veel gevolgen voor mij”, vertelde hij. “Ik kan me voorstellen dat de landbouwer dit allemaal niet gewild heeft maar ik draag wel de rest van mijn leven de littekens. Ik ben zelf een landbouwerszoon en weet hoe voorzichtig je moet zijn met zo’n zware machines. Van het ongeluk herinner ik me weinig maar ik weet wel dat ik zelf daar enorm voorzichtig ben omdat het fietspad er in erg slechte staat is.”

Milde straf

Rechter Johan Van Laethem besloot om mild te zijn voor de tractorbestuurder. Zo vond Van Laethem dat de man wel aansprakelijk was voor het ongeluk maar dat hij ook niet roekeloos de oprit af reed. De landbouwer kreeg een boete van 800 euro waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van een maand met uitstel. Het slachtoffer kan wel rekenen op een schadevergoeding.