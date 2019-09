Rijden met ingetrokken rijbewijs: 6 maanden cel, 8.000 euro boete en levenslang rijverbod Tom Vierendeels

10 september 2019

20u46 0 Beersel Een man is deze week tot zes maanden cel veroordeeld voor de Halse politierechtbank omdat hij bleeft volharden in het rijden zonder rijbewijs. Zijn vrouw leende haar wagen uit aan hem en kreeg daarvoor nu ook een boete.

De man werd in december 2017 betrapt in Dworp. Zijn rijbewijs was op dat moment al ingetrokken en ook het feit dat hij de opgelegde examens niet had afgelegd werden nu mee in rekening gebracht. Bovendien liep hij al twintig veroordelingen op in het verleden.

Politierechter Dina Van Laethem kon niet anders dan de man een celstraf van 6 maanden te geven, samen met een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod. Zijn partner werd voor het uitlenen van de wagen veroordeeld tot een geldboete van 800 euro waarvan de helft met uitstel.