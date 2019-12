Retro Gamefestijn in bib Beersel: “Voor de één een ontdekkingstocht, voor de andere een nostalgische terugblik” Bart Kerckhoven

28 december 2019

Niet alleen boeken worden verslonden in de bibliotheek van Beersel. Zo werden deze kerstvakantie verschillende oude spelconsoles van stal gehaald voor een echt Retro Gamefestijn. Kinderen tussen 8 en 16 jaar konden kiezen tussen meer dan honderd spelletjes. Van Mario en Sonci tot Bowser en Dr Robotik, helden van toen en nu passeerden de revue. “De kinderen hebben zich goed geamuseerd”, zegt schepen van Bibliotheek Elsie De Greef (N-VA). “Voor de jongere deelnemers was het een ontdekkingstocht naar de roots van het gamen, voor de iets oudere deelnemers een fijne terugblik in de tijd en pure nostalgie. Het gamefestijn is zeker voor herhaling vatbaar.”