Restaurant Terborght verliest na vijftien jaar haar Michelinster Tom Vierendeels

18 november 2019

19u24 1 Beersel Restaurant Terborght in Huizingen is een van de vier Vlaamse restaurants die haar Michelinster verliest. Voor de zaak blijft het dus voorlopig bij een ster voor vijftien opeenvolgende jaren, wat uiteraard geen slechte prestatie is.

Chef-kok Lesley De Vlieger opende in april 2004 met zijn vrouw Marijke Deron het restaurant Terborght aan het Oud Dorp aan de parking van het provinciedomein van Huizingen. Acht maanden later ontving de zaak onmiddellijk al een Michelinster. Vijftien jaar na elkaar werd de zaak met een Michelinster beloond, maar maandag raakte bekend dat ze die voor 2020 niet meer krijgen. Waarom is niet geweten. Eerder deze maand haalde Terborght wel nog een zeer knappe 16/20 bij Gault&Millau en haalde zo samen met Sir Kwinten de hoogste score in onze regio. Het Lennikse restaurant kreeg nu overigens voor de eerste keer een Michelinster.

“Het stijlvolle Terborght bevindt zich in een met rode bakstenen opgetrokken gebouw uit 1617”, lieten de Michelin-inspecteurs nog optekenen. “De kleurvolle culinaire creaties van Lesley De Vlieger zijn een streling voor het oog en weerspiegelen de chef zijn liefde voor moderne technieken. Zijn ideeën zijn opvallend en er komt techniek aan te pas om subtiele texturen te laten opvallen.”

Toch zal Terborght wel opgenomen worden in de Michelingids, maar dan wel onder de categorie ‘Michelin Plate’. Dit is er een voor restaurants die niet opgenomen zijn in de Bib Gourmand of de in lijst van sterrenrestaurants. Het gaat om een selectie van zaken met zeer goed eten en zij worden beoordeeld op dezelfde vijf criteria als de andere lijsten. Het is meestal wel een opstap naar een ster.