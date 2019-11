Restaurant 3 Fonteinen in Beersel pronkt dit jaar met de Gouden Lambikstoemper Bart Kerckhoven

09u40 1 Beersel Restaurant 3 Fonteinen in Beersel kreeg van bierproeversvereniging De Lambikstoempers de Gouden Lambikstoemper, een onderscheiding die enkel weggelegd is voor horecazaken die de lambiekbieren in de kijker zetten.

“Een hele mooie erkenning”, zegt Thomas Debelder van 3 Fonteinen. Als De lambikstoempers zeggen dat het goed is mag je er zeker van zijn dat het goed is. Het restaurant is onlosmakelijk verbonden met de bieren van 3 Fonteinen maar sinds enkele jaren hebben we het allemaal wat opengetrokken en hebben we ook bieren van andere producten in huis. Als er in de streek zoveel lekkers te vinden is moet dat zeker ook kunnen. Iedereen vindt bij ons zijn gading. Er zijn klanten die enkel geuze drinken maar je kan net zo goed een glas wijn bestellen in het restaurant. We gaan deze oorkonde een mooie plaats geven in het restaurant.”

Café Den Obelix op de Grote Markt in Halle eindigde op de tweede plaats, de derde plaats is voor taverne De Smidse in de Herisemmolen in Alsemberg.