Rene Onkelinx (72) en Josette Robaer(71) vierden hun gouden huwelijksjubileum Bart Kerckhoven

28 augustus 2019

Rene Onkelinx (72) en Josette Robaer(71) uit Huizingen vierden hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel verhuisde in 1971 de Demeurslaan in Huizingen waar ze nog steeds wonen. René en Josette kregen met Thierry en Olivier twee zonen en Josette besloot om haar job op te geven om voor hen te zorgen. Vandaag is de familie al uitgebreid met de vier kleinkinderen Lille, Senn, Rafaël en Ella-Rose. Josette is actief in verschillende verenigingen. Ze houdt veel van reizen, koken, gasten ontvangen, wandelen en ook van haar tuin en bloemschikken, waarvoor ze nog wekelijks cursussen volgt Na de sluiting van Demeurs, waar hij jaren aan de slag was, startte René een eigen bedrijf centrale verwarming, sanitair en elektriciteit. Maar toen het noodlot toesloeg en René ernstig ziek werd, nam zijn zoon Olivier het roer over, met René op de achtergrond als raadgever. René is wel nog steeds actief in heel wat verenigingen. Hij is voorzitter van de cultuurraad, ondervoorzitter van de GROS, penningmeester voor Natuurpunt, zetelt in de raad van bestuur van de Meent, de milieuraad en hij is voorzitter va, de vriendenkring zuster Rachel De Baerdemaeker. De gift van de gemeente werd trouwens ook geschonken aan de vriendenkring van zuster Rachel.