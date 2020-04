Recyclagepark heropent dinsdag: “Enkel wie dringend afval moet afvoeren is welkom” Bart Kerckhoven

06 april 2020

13u13 0 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel verwacht lange wachttijden op het recyclagepark en roept de Beerselaars op om enkel langs te komen als ze dringend afval moeten afvoeren.

Vanaf dinsdag 7 april kan er opnieuw afval naar het recyclagepark gebracht worden. Maar om alles in goede banen te leiden zijn er extra maatregelen getroffen. “Het aantal gelijktijdige bezoekers wordt op het recyclagepark beperkt”, laat het gemeentebestuur weten. “We verwachten hierdoor lange wachttijden. Kom daarom enkel met dringend af te voeren afval en stel uw bezoek aan het recyclagepark uit als het kan.”

Stilstaan of parkeren is verboden langs beide zijden van de Kerkhofstraat. Het gebruik van de wachtzone aan de parking van de begraafplaats van Lot is verplicht als er geen plaats is op de toegangsweg van het recyclagepark. Het park zal open zijn op dinsdag en donderdag van 13 uur tot 19 uur en op woensdag en vrijdag van 11 uur tot 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 17 uur. Er wordt opgeroepen om alleen te komen naar het park tenzij je echt hulp nodig hebt van een tweede persoon om de wagen te lossen. Wie enkel asbestcement afvoert kan er momenteel niet terecht.

Op het recyclagepark gelden ook nieuwe regels. Bij het aanschuiven moet iedereen in de wagen blijven zitten. Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt en als een container vol is dan je het afval dat je meebrengt opnieuw moeten mee nemen.