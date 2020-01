Rechter mild voor matrassendieven: 15 in plaats van 36 maanden WHW

22 januari 2020

15u12 0 Beersel Drie mannen zijn veroordeeld tot 15 maanden cel voor de diefstal van matrassen uit een leegstaande woning. Eerder werd nog 36 maanden gevorderd. Bovendien kregen 2 van de 3 uitstel voor 5 van de 15 maanden.

Een buurtbewoner zag op 18 september hoe de drie mannen matrassen inlaadden voor een leegstaande woning in Beersel. De politie kwam meteen ter plaatse en kon hen vlot arresteren. Veel begrip hadden de verdachten hier niet voor. “We hebben enkel matrassen en zaken als douchegel gestolen. Meer niet. Moeten we daarvoor naar de gevangenis?”, klonk het tegen de agenten. Ze zaten 4 maanden in voorhechtenis. De rechter besloot hen uiteindelijk uit hun lijden te verlossen. Door de ondergane hechtenis mogen ze immers snel de cel verlaten.