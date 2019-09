Realdolmen pakt uit met Warmste Hackathon voor het goede doel Bart Kerckhoven

26 september 2019

15u10 0 Beersel Informaticabedrijf Realdolmen uit Huizingen pakt uit met De Warmste Hackathon. Er wordt zowel in Brussel, Kontich als Gent een hackathon georganiseerd en teams kunnen zich nu al inschrijven.

Geen nood, het gaat niet om een kwaadaardige aanval maar wel om een wedstrijd waarbij samen gezocht wordt naar een oplossing van een probleem. Normaal is een hackathon een programmeerwedstrijd maar dit keer kiezen de deelnemers zelf hoe ze het probleem oplossen. Of ze dit dus met of zonder technologie doen maakt niet ui, het concept moet vooral kloppen. De teams moeten wel hun plaats in de finale verdienen en dat doen ze door punten te winnen met Virtual Reality-battles, spelletjes blackjack, raadsels en een ‘social vote’ waarbij mensen geld kunnen geven aan het team van hun keuze. Al het ingezamelde geld wordt in één grote pot gestopt en het winnende team mag dat tijdens de Warmste Week van Studio Brussel schenken aan hun gekozen goede doel. Iedereen is welkom en zowel jong als oud kan meedoen. Deelnemen is volledig gratis en er zijn ook mooie prijzen te winnen. Inschrijven kan op www.warmstehackathon.be.