Ramkrakers van Beerselse garages verschijnen morgen voor de rechter Tom Vierendeels

02 juli 2019

12u10 0 Beersel Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde hebben twee twintiger opgepakt die tijdens een nacht drie ramkraken op garages pleegden. Twee feiten werden in Beersel gepleegd, een derde feit vond plaats in Kasteelbrakel. Ze verschijnen morgen voor de rechter.

Een Ford-garage op de Alsembergsesteenweg in Beersel kreeg in de nacht van 13 op 14 januari van dit jaar rond 00.15 uur ongewenst bezoek. Vervolgens ramden de daders rond 00.23 uur ook de toegangsdeuren van de Peugeot-garage langs de Brusselsesteenweg. De daders gingen er aan de haal met de inhoud van de kassa’s, een rugzak en een laptop.

Speurders van de FGP konden uiteindelijk eind maart twee verdachten oppakken. Ze kwamen uit bij het duo na getuigenverklaringen, DNA- en telefonieonderzoek en analyse van de beschikbare camerabeelden. Het gaat om twee 24-jarigen zonder vaste verblijfplaats.

Het duo werd aangehouden door de onderzoeksrechter en het onderzoek liep verder. Daaruit blijkt dat ze ook gelinkt kunnen worden aan een poging tot ramkraak op een Renault-garage in Kasteelbrakel. Die vond plaats in dezelfde nacht als de twee feiten in Beersel.

De twee werden op 28 mei door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank wegens diefstal met braak en poging diefstal met braak. De wet voorziet voor de zwaarste kwalificatie een gevangenisstraat van vijf tot tien jaar. De zaak zelf wordt op 3 juli ingeleid in Brussel.