Ramkrakers ‘per toeval’ gearresteerd 3 en 5 jaar cel gevorderd voor twintigers WHW

03 juli 2019

15u21 0 Beersel Twee 24-jarige mannen uit het Brusselse riskeren 3 en 5 jaar cel voor hun betrokkenheid bij twee ramkraken in Beersel begin dit jaar. Een vriend van de zoon van een van de slachtoffers herkende hen op de beelden. Ze hadden enkele uren na de kraken met hem op dezelfde trein en bus gezeten.

Soms moet je een beetje geluk hebben, zo bleek op de rechtszaak van twee ramkrakers deze ochtend. In de nacht van 13 op 14 januari 2019 werden twee ramkraken gepleegd in Beersel. De eerste vond plaats rond 00.15 uur op een Fordgarage langs de Alsembergsesteenweg, de tweede volgde kort daarna, rond 00.23 uur, op een Peugeotgarage langs de Brusselsesteenweg. De twee maakten gebruik van een witte Ford Fiesta om op de toegangsdeuren van de toonzalen in te rijden, waarna ze de garages betraden en doorzochten. Ze gingen aan de haal met de inhoud van de kassa’s - goed voor enkele duizenden euro’s -, een rugzak en een laptop. Een dag later werd de wagen in Ukkel gevonden. De daders hadden er een brandblusser in leeggespoten om hun sporen te wissen.

Gelukje

Eind maart konden twee verdachten opgepakt worden. Een vriend van de zoon van een van de garagehouders had het filmpje van de ramkraak te zien gekregen. De jongen had een goed geheugen want hij wist dat hij de twee daders al eens had gezien. De dag na de ramkraak had hij de twee zien opstappen in het station van Sint-Genesius-Rode. Hij herinnerde zich hen nog goed omdat ze hem om een sigaret gevraagd hadden. Net als hij waren ze naar Koksijde gereisd en hadden ze ook nog een stukje de bus gepakt om af te stappen in centrum-Koksijde. Na deze tip werden de camerabeelden van de bus bekeken. Foto’s van de twee werden doorgestuurd naar de politie en die van Ukkel herkende hen meteen als S.J. en E.K., twee 24-jarige mannen die al meermaals met het gerecht in aanraking waren gekomen. Telefonie-onderzoek wees uit dat hun gsm’s gelokaliseerd konden worden onder de masten waar de feiten gepleegd waren. Bovendien werd DNA van S.J. aangetroffen op de deurklink van de Ford Fiesta. De twee verdachten konden ook gelinkt worden aan een poging tot ramkraak op een Renaultgarage in Braine-le-Château. Dat gebeurde net voor de feiten in Beersel, tijdens dezelfde nacht.

Complot

Ondanks de aanwijzingen in hun nadeel ontkenden de twee staalhard elke betrokkenheid. “Ik heb er niets mee te maken. Iemand anders moet mijn handschoenen gebruikt hebben waardoor dat DNA op die klink is terechtgekomen”, aldus S.J. Zijn vriend ging nog een stapje verder. “Het is een complot tegen mij. Iemand ‘zoekt’ mij. De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak. “Dat verhaaltje van die getuige die hen toevallig tegenkomt op de trein is pure ‘kwatsch’”, aldus Eddy Cochez, die S.J. verdedigde, “op de beelden van de ramkraak valt niemand te herkennen. Ik zou mezelf er niet eens op herkennen!” Ook Bart Siffert, die K. bijstond, vond het hele verhaal onwaarschijnlijk. “Ik hou helemaal niet van het woord complot, maar dat er hier iets niet klopt is zeer duidelijk”, haalde hij uit. Uitspraak op 15 juli.