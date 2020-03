Provinciedomein Huizingen sluit dan toch de deuren in strijd tegen coronavirus Bart Kerckhoven

20 maart 2020

Het provinciedomein van Huizingen sluit dan toch de deuren. Eerder deze week besliste het provinciebestuur nog om het domein toch open te houden maar daar komt het nu op terug. Met het voorspelde mooie weer op komst wil de provincie vermijden dat er veel mensen samen zouden komen in Huizingen terwijl de richtlijn nog steeds duidelijk is: iedereen blijft beter thuis en verlaat de woning enkel voor het strikt noodzakelijke. Ook het domein Halve Maan in Diest sluit de deuren.