Provinciedomein Huizingen klaar voor verlengd weekend: “Zwemmen op reservatie en roeibootjes en pedalo’s blijven aan de kant” Bart Kerckhoven

16 juli 2020

Op het provinciedomein in Huizingen zijn ze er gerust in: tijdens het verlengde weekend zal er ruimte genoeg zijn om iedereen te ontvangen. Vorig weekend zakten er door het zonnige weer net geen tweeduizend mensen af naar het park. “Alle attracties zijn open”, klinkt het. “Enkel de roeibootjes en de pedalo’s blijven aan de ketting omdat er daar geen afstand kan gegarandeerd worden tussen het personeel en de bezoekers. De bootjes worden namelijk even tegen gehouden en de mensen moeten vaak in het bootje geholpen worden.” Wie wil zwemmen in het buitenzwembad moet dat vooraf reserveren. “Er zijn zwembeurten mogelijk van 11 uur tot 13.30 uur en van 15.30 uur tot 17.30 uur. Tussen die sessies in wordt alles ontsmet. Elke sessie kunnen er maximum 120 mensen zwemmen zodat er ook in en rond het zwembad genoeg afstand kan gehouden worden.” Op topdagen trekt het zwembad tweeduizend bezoekers. Omdat die grote massa nu niet naar het park komt zijn de wachtrijen aan de kassa eerder beperkt. “Het provinciedomein is 100 hectare groot”, klinkt het nog in Huizingen. “Daardoor hoeven we ook geen schrik te hebben om de maximumcapaciteit te bereiken in het park zelf. Er is voldoende ruimte voor iedereen.” Voor de liefhebbers: inwoners uit Vlaams-Brabant betalen 2,5 euro toegang. Wie niet in de provincie woont betaalt 4 euro en inwoners van Groot-Beersel mogen zelfs gratis binnen.