Provinciedomein Huizingen blijft open voor iedereen Bart Kerckhoven

19 maart 2020

09u33 6 Beersel Nu de verstrengde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in voege zijn, blijft het provinciedomein wel toegankelijk voor iedereen.

Buiten het seizoen is de toegang gratis. De speeltuinen en het dierenpark blijven wel afgesloten voor het publiek. “Het personeel van het domein zal erop toezien dat de maatregelen over het bewaren van afstand en het samenscholingsverbod gerespecteerd worden. Wandelen, joggen, fietsen en recreëren kan enkel alleen, met twee of in gezinsverband”, laat de provincie Vlaams-Brabant weten.

