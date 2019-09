Professor Graafmans laat lagere schoolkinderen kennismaken met de bewoners van het Kasteel van Beersel Bart Kerckhoven

25 september 2019

Tweehonderd zesdejaars van de Beerselse lagere scholen bezochten het Kasteel van Beersel. Voor de leerkrachten is het monument de geknipte locatie om hun leerlingen wat bij te brengen over het leven in een middeleeuwse burcht. Intussen werkte de gemeente een heel verhaal uit waarbij Professor Graafmans de kinderen mee op sleeptouw neemt en hen laat kennismaken met bewoners als de kok, de kasteelheer, de soldaat, de dochter of een pelgrim. Ook tijden van oorlog, feesten en bedevaarten komen aan bod.

Waardevol erfgoed

“Het educatief pakket wordt elk jaar in september een week ter beschikking gesteld van de Beerselse basisscholen”, zegt schepen van Erfgoed Elsie De Greef (N-VA). “De scholen gaan graag in op dit aanbod. Met de educatieve kasteelbezoeken willen we de jonge Beerselaars laten kennismaken met het waardevol erfgoed in de gemeente. De cultuur- en toerismedienst zorgen samen met een tiental vrijwilligers voor de begeleiding van de klasbezoeken.”