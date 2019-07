Poolse arbeider verwondt collega met mes WHW

04 juli 2019

15u38 0 Beersel Een 42-jarige Pool riskeert 4 jaar cel voor poging doodslag. Onder invloed van alcohol verwondde hij een collega van hem met een mes.

Op 8 december had de man het op een drinken gezet met twee collega’s van hem. De drie, allen Polen, werkten aan een bouwproject in Beersel maar hadden die dag niets te doen. Na ongelooflijke hoeveelheden wodka gingen zijn twee kameraden nog iets drinken in een nabijgelegen café. Toen ze opnieuw terugkwamen in de caravan waar ze overnachtten kwam het tot een ruzie tussen de beklaagden en een van hen. Plots nam hij een mes en stak hij enkele malen in de buikstreek. Poging doodslag, volgens het parket, dat daarom 4 jaar cel vorderde. Zijn advocaat Boris Reynaerts zag het anders en vroeg de herkwalificatie naar slagen en verwondingen. “Uit later sms-verkeer van hun collega blijkt dat mijn cliënt eerst aangevallen en in elkaar geslagen werd door het slachtoffer. Daarop heeft hij zich verweerd. Nooit had hij de intentie om hem te doden”, klonk het. Uitspraak op 15 juli.