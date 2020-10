Politie verspreidt beelden van overval op apotheek Van Dionant in Dworp Tom Vierendeels

01 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. Beersel In het VTM-opsporingsprogramma FAROEK zijn woensdagavond beelden getoond van de In het VTM-opsporingsprogramma FAROEK zijn woensdagavond beelden getoond van de overval van begin maart op apotheek Van Dionant in Dworp. Twee daders, de ene gewapend met een mes en de andere met een pistool, overvielen apothekeres Annick van Dionant. Ze konden enkele honderden euro’s buitmaken.

Op 5 maart werd Annick Van Dionant opnieuw het slachtoffer van een gewapende overval. Opnieuw, want in 2005 was dat ook al het geval. Ze heeft haar zaak langs de Alsembergsesteenweg in Dworp. Twee gemaskerde mannen kwamen zelfverzekerd binnen en waren duidelijk uit op geld. De inhoud van de kassa volstond duidelijk niet en ze vroegen de uitbaatster naar meer. Zij bleef daarop gelaten reageren waardoor de overvallers ook niet meer wisten wat doen.

De dader die gewapend was met het mes had donker haar en donkere ogen. Hij is ongeveer 1,75 meter lang, roeg een zwarte jas met kap, lichtgrijze handschoenen en een zwarte rugzaak. De tweede dader die gewapend was met een pistool had eveneens donker haar en was magerder gebouwd. Ook hij is ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg een grijze bodywarmer met zakken. Het duo sprak Frans tegen de apothekeres maar spraken elkaar aan met het Spaanse woord ‘hombré’.

Heeft u meer informatie over dit feit of kan u de speurders helpen met tips? Neem dan gratis contact op met de politie via het nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier op de website.