Politie keurt actie Francisco af: “Enkel de politie heeft een monopolie op het legaal uitoefenen van geweld” Tom Vierendeels

27 augustus 2019

17u56 0 Beersel De lokale politiezone Zennevallei zegt het voorval van zaterdagnacht in Beersel te betreuren. Een negentienjarige ging daar eigenhandig achter enkele dieven aan en riskeert nu voor de rechter te komen wegens poging tot moord. “Beperk u tot wettige zelfverdediging”, luidt het.

De 19-jarige Francisco Da Silva werd door heel wat inwoners van Beersel, en met uitbreiding van Vlaanderen, uitgeroepen tot een grote held. Hij betrapte zaterdagnacht in de Batenborg mannen die in de bestelwagen van zijn buur aan het inbreken waren. Hij zette de achtervolging in, maar die eindigde niet veel verder. Wat er daar exact gebeurde, wordt nog onderzocht, maar feit is dat Francisco de vluchtwagen ramde en een van de daders geraakt werd door een wagen.

Het parket Halle-Vilvoorde bracht de jongen voor de onderzoeksrechter voor poging tot moord en verboden wapenbezit. “Wij betreuren het voorval”, zegt Jeroen Beke Smets, woordvoerder bij de politiezone Zennevallei. “De feiten tonen aan dat je van een slachtofferrol plots kunt evolueren naar een daderrol – en dit ondanks de beste bedoelingen van de man. Enkel de politie heeft een monopolie op het legaal uitoefenen van geweld. We raden iedereen dan ook aan om bij verdachte zaken of het betrappen van daders onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen. Beperk u tot de wettige zelfverdediging wanneer u een eventuele aanval moet afweren.”

De politie benadrukt wel opnieuw dat het de burgers nodig heeft. “Zij vormen de grootste bron van informatie voor ons”, luidt het. “Persoonsbeschrijvingen, nummerplaatgegevens en vluchtrichtingen zijn maar enkele voorbeelden. Die informatie die ons wordt aangeleverd, kan van cruciaal belang zijn.”

Camerabewaking

De inwoners van de Batenborg zelf gaven ook aan begrip te hebben voor de reactie van Francisco. Volgens hen is het al zeker de tiende inbraak of poging op hun stukje van de straat waar nog geen tien woningen staan. Ze vroegen in het verleden al camera’s en zullen de vraag nu opnieuw stellen. Klaas Slootmans (Vlaams Belang) ijverde onlangs nog toevallig voor een uitbreiding van het aantal bewakingscamera’s in de gemeente, maar burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) gaf aan daar niet zomaar op in te gaan gezien de hoge kostprijs en het extra inzetten van personeel voor het bekijken van de beelden. Enkel op vraag van de politie kan dat bekeken worden als zij het op een locatie nodig vinden.

“Bij misdrijven stijgt de vraag naar bijkomend cameratoezicht”, zegt politiewoordvoerder Jeroen Beke Smets. “Er werd de laatste jaren al fors geïnvesteerd in verschillende soorten camera’s: gaande van ANPR-camera’s tot mobiele camera’s. De vraagt tot uitbreiding wordt in nauw overleg met de gemeentebesturen besproken. Hierbij hoort ook een continue evaluatie waarbij rekening gehouden wordt met verschillende aspecten.”