Politici oefenen alvast voor De Schrijfwijzen… en roepen iedereen op om mee te doen aan opvolger Groot Dictee Bart Kerckhoven

21 september 2020

11u20 1 Beersel Schepenen Elsie De Greef (N-VA) van Beersel, Jan Desmeth (N-VA) uit Sint-Pieters-Leeuw en Christophe Merckx (N-VA) van Halle hebben naar aanleiding van het ‘De Schrijfwijzen’, de opvolger van Het Groot Dictee dat binnenkort georganiseerd wordt, al even hun spelling getest.

Op vrijdag 9 oktober kan je in de drie gemeenten deelnemen aan ‘De Schrijfwijzen’, de nieuwe versie van het Groot Dictee. Iedereen kan meedoen, en het is de bedoeling om een laagdrempelig taalspel aan te bieden. Het spel start om 20 uur en zal plaatsvinden in 75 bibliotheken over heel Vlaanderen. ‘De Schrijfwijzen’ bestaat uit drie rondes met een spellingdictee, een multiple-choice en een spelling bee.

Deelnemen is gratis. Inschrijven moet vooraf gebeuren en kan via http://www.deschrijfwijzen.be/.