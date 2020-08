Plannen voor nieuwe feestzaal tegenover provinciedomein in Huizingen Bart Kerckhoven

14 augustus 2020

Een ondernemer wil in Huizingen een nieuwe feestzaal in de buurt van het provinciaal domein. De man uit Affligem heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij het gemeentebestuur. Als het schepencollege het licht op groen zet verrijst er binnenkort langs de Henri Torleylaan naast de oprit van de Brusselse Ring tegenover het domein een feestzaal met een capaciteit van 288 personen. In de zaal zullen trouwfeesten doorgaan maar ook banketten en andere evenementen. De zone die de man wil bebouwen ligt in recreatiegebied en zou daarom niet herbestemd moeten worden. Het openbaar onderzoek loopt tot 24 augustus. Tot dan kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken aan het schepencollege dat dan nadien uitspraak doet over de aanvraag.