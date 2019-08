Plannen voor herinrichting van Hallesteenweg op grens Beersel en Sint-Genesius-Rode Bart Kerckhoven

09 augustus 2019

13u07 6 Beersel De Hallesteenweg (N231) wordt op de grens van Beersel en Sint-Genesius-Rode op termijn heraangelegd. Het traject tussen het kruispunt met de Eigenbrakelse Steenweg tot het kruispunt van de Elsemheidelaan wordt vernieuwd en daarbij wordt ook aandacht besteed aan de fietsers.

Wanneer de werken zullen starten is nog onduidelijk omdat er momenteel gewerkt wordt aan een voorontwerp. Een studiebureau onderzoekt de verschillende alternatieven voor de herinrichting. Dat voorontwerp zal pad eind dit jaar klaar zijn. Dan zal het eerst door alle betrokkenen, waaronder de gemeentebesturen, goedgekeurd worden en pas nadien kan een definitief plan opgemaakt worden. “Een belangrijke doelstelling van het project zal zijn om veilige fietspaden aan te leggen langs de steenweg”, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer op haar website. Ook het kruispunt van de Hallesteenweg en de Eigenbrakelse Steenweg wordt heringericht. Er moet wel nog beslist worden of die heraanleg samenvalt met de herinrichting van de steenweg of een apart project wordt.