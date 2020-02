Philippe Van Goethem toont schilderijen met een hoek af in de Meent Bart Kerckhoven

21 februari 2020

Kunstenaar Philippe Van Goethem stelt nog tot en met 15 maart tentoon in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. Hij stelt er schilderijen voor met een hoek af. “Inspiratie vindt Philippe Van Goethem overal”, klinkt het in een persbericht. “Bij grootse kunstenaars. Maar evenzeer aan de rand van een zwembad of aan de ontbijttafel. Zijn werk knalt. Door het kleurgebruik, en zeker ook door de gedurfde en ongewone combinaties van figuren. Alles kan, alles mag, niets moet. Hij brengt schilderijen met een ‘hoek af’ . Een wolk met een zittende dame. Of een omelet in een surrealistische ruimte. Wat niet samenhoort komt samen, wat niet klopt, klopt plots toch. Philippes werk is meer dan acryl op papier of doek. Het is een verhaal, een dromerij. En vooral: een uitnodiging om te stappen in een bonte fantasiewereld. Van Goethem heeft zijn atelier in Alsemberg. De werken hangen in de foyer in de Meent en kunnen gratis tijdens de openingsuren van het cultureel centrum bezocht worden.