Personeelslid WZC De Ceder besmet met corona: collega’s en bewoners worden getest Bart Kerckhoven

15 september 2020

13u23 0 Beersel Een personeelslid van woonzorgcentrum De Ceder in Beersel testte positief voor het coronavirus. De komende dagen worden de collega’s en de bewoners getest.

Het is de eerste keer sinds de uitbraak van de coronacrisis dat De Ceder geconfronteerd wordt met een coronabesmetting. “Paniek is niet nodig”, zegt schepen Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester) die verantwoordelijk is voor woonzorgcentrum De Ceder. “De coronaregels werden de voorbije maanden strikt toegepast. Zo vond het bezoek in de tuin plaats en laten we nog steeds geen bezoek op de kamer toe. Normaal zouden volgende week personeel en bewoners getest worden maar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is nu bereid om de tests deze week nog af te nemen. Afhankelijk van die resultaten zal beslist worden of er extra maatregelen genomen moeten worden.” De tests worden donderdag en vrijdag afgenomen.