Personeelslid Sint-Victor besmet met coronavirus: “School blijft open, geen reden tot paniek” Bart Kerckhoven

10 maart 2020

Een personeelslid van het Sint-Victorinstituut in Alsemberg is besmet met het coronavirus. De vrouw verblijft de komende weken thuis in quarantaine. De ouders van de honderden leerlingen op de campus werden maandag op de hoogte gebracht van de besmetting. “De school blijft gewoon open”, zegt directeur Kevin Swaelens van de derde graad van de secundaire afdeling. “We volgen de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en letten extra op de hygiëne. Paniek hoeft zeker niet en de werking van de school komt niet in het gedrang.”