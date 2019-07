Paul Blyweert dook in de geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Meisjesbonden Bart Kerckhoven

05 juli 2019

10u07 3 Beersel Paul Blyweert uit Lot belicht een stukje onbekende Vlaamse geschiedenis in een nieuwe publicatie van het Heemkundig Genootschap Van Witthem in Beersel. Hij ging op zoek naar de oorsprong van de Katholieke Vlaamse Meisjesbonden.

De Vlaamse Beweging had na de Eerste Wereldoorlog verschillende afdelingen van Katholieke Vlaamse Meisjesbonden. In die organisaties kregen jonge vrouwen in de jaren twintig van vorige eeuw extra vorming. Ze volgden voordrachten over religieuze of politieke onderwerpen, kregen huishoudtips, trokken naar studiedagen, maar ook toneelbezoeken, feestjes en uitstappen stonden op het programma. Het verhaal van de bonden doofde al uit begin jaren dertig maar omdat ze toch een onderdeel zijn van de Vlaamse geschiedenis dook Paul Blyweert in de archieven en geeft hij een overzicht van die afdelingen die hoorden bij de Vlaamse Beweging in Beersel, maar ook de bonden van Halle, Eizeringen, Pamel, Ruisbroek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-leeuw en Zuun worden belicht.

In het boek zijn ook unieke getuigenissen van de afdelingen van de Meisjesbond in Dworp en Huizingen opgenomen. In Dworp was Joanna Kuyl de spilfiguur. Ze werd geboren te Dworp op 1 juli 1892 en overleed in Ukkel op 22 oktober 1967. Ze was de dochter van dokter Clement en speelde een belangrijke rol in het verenigings- en politieke leven van Dworp. Ze stichtte in Dworp de afdeling Dageraad van de Katholieke Vlaamse Meisjesbeweging en werd in opvolging van Ida Dewilde, gewestvoorzitster Zuid-Brabant van de Buitenafdelingen. Van 1921 tot 1937 was ze gemeenteraadslid voor de ‘Kristen Demokraten’. Ze werd de eerste vrouwelijke schepen van Dworp in 1933. In 1937 gaf deze lokale pionier van de vrouwenbeweging haar ontslag als schepen en verhuisde ze naar Etterbeek om daar voor haar bejaarde ouders te zorgen. Na het overlijden van haar ouders werd ze huishoudester van haar broer, priester Jozef, eerst in Elsene en nadien in Jette.

